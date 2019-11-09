Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.56
USD
24.74
RUB
0.39
EUR
27.02
USD
24.49
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
8 ноября 19, 16:46
Певица Бритни Спирс до сих пор борется с низкой самооценкой
Бритни Спирс
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
На днях Бритни Спирс поделилась в своем Instagram видео, в котором продемонстрировала упражнения для спины.
Артистка выполняет упражнения для осанки, чтобы улучшить психоэмоциональное состояние.

В ролике певица, одетая в бикини, выполняет упражнения из йоги в паре с тренером, который поддерживает ее, лежа на спине.

Язык тела — это наше все! То, как мы говорим и как несем себя, может влиять на наше настроение. У меня есть проблемы с самооценкой, поэтому я сутулюсь. Эти упражнения каждый день помогают мне стать сильнее, к тому же выполнять их прикольно. Я каждый раз ощущаю эффект от них, потому что не привыкла, когда моя спина выгнута, — пояснила в микроблоге Спирс. В видео певица отметила, что выгибание спины и перевернутые позы раскрывают грудную область и позволяют легче дышать. 

Бритни можно назвать поклонницей спорта — если она не занимается йогой и растяжкой, она занимается на тренажерах и регулярно выкладывает фрагменты своих занятий в Instagram.

Не люблю много кардио. У моего тела хорошая мышечная память, я же раньше была гимнасткой. Мне больше нравятся изолированные тренировки. Самое главное — повторения. Но это довольно скучно, так что я завела себе брошюрку с разными любимыми упражнениями, — рассказала в соцсети звезда.

Источник: https://telegraf.com.ua/
Ещё по теме:
Бритни Спирс сделала резонансное заявление в суде
Папарацци показали реальную фигуру Бритни Спирс
Бритни Спирс впервые вышла на красную дорожку с кавалером
Принц Гарри и Меган Маркл удалили все подписки в Instagram
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Елена-Кристина Лебедь призналась, когда выйдет замуж
noimageУмер французский модельер Патрик-Луи Виттон
noimageЕлена Кравец поразила невероятным сходством с дочкой (ФОТО)
noimageПевца Пита Доэрти снова задержали из-за наркотиков
Лента новостей