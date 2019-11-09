Певица Бритни Спирс до сих пор борется с низкой самооценкой

Артистка выполняет упражнения для осанки, чтобы улучшить психоэмоциональное состояние.





В ролике певица, одетая в бикини, выполняет упражнения из йоги в паре с тренером, который поддерживает ее, лежа на спине.





Язык тела — это наше все! То, как мы говорим и как несем себя, может влиять на наше настроение. У меня есть проблемы с самооценкой, поэтому я сутулюсь. Эти упражнения каждый день помогают мне стать сильнее, к тому же выполнять их прикольно. Я каждый раз ощущаю эффект от них, потому что не привыкла, когда моя спина выгнута, — пояснила в микроблоге Спирс. В видео певица отметила, что выгибание спины и перевернутые позы раскрывают грудную область и позволяют легче дышать.





Бритни можно назвать поклонницей спорта — если она не занимается йогой и растяжкой, она занимается на тренажерах и регулярно выкладывает фрагменты своих занятий в Instagram.





Не люблю много кардио. У моего тела хорошая мышечная память, я же раньше была гимнасткой. Мне больше нравятся изолированные тренировки. Самое главное — повторения. Но это довольно скучно, так что я завела себе брошюрку с разными любимыми упражнениями, — рассказала в соцсети звезда.



