Пугачева поразила сеть слишком молодым видом (ФОТО)

Известная российская певица Алла Пугачева удивила сеть "неправдоподобно" помолодевшим видом. Снимок со звездой опубликовал ее муж, шоумен Максим Галкин.





На снимке звездная пара стоит вместе со своими друзьями в холле дома возле украшенной ели. В комментарии Галкин написал, что снимок сделал во время "традиционного рождественского ужина у друзей".





Пугачева на фото позирует в бежевых штанах свободного кроя и черной кофте. Волосы примадонны собраны в небрежную копну на голове.





При этом многие подписчики отметили, что 70-летняя Пугачева выглядит на 20 лет и куда моложе своего 53-летнего супруга. Некоторые юзеры пошутили, что Галкин "хорошо поработал в Фотошоп".











