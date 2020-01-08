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Шоу-бизнес
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8 января 20, 11:35
Пугачева поразила сеть слишком молодым видом (ФОТО)
Алла Пугачева
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На рождественском снимке 70-летняя Пугачева выглядит не более чем на 20 лет. Ее супруга обвинили в использовании фотошопа.
Известная российская певица Алла Пугачева удивила сеть "неправдоподобно" помолодевшим видом. Снимок со звездой опубликовал ее муж, шоумен Максим Галкин.

На снимке звездная пара стоит вместе со своими друзьями в холле дома возле украшенной ели. В комментарии Галкин написал, что снимок сделал во время "традиционного рождественского ужина у друзей".

Пугачева на фото позирует в бежевых штанах свободного кроя и черной кофте. Волосы примадонны собраны в небрежную копну на голове.

При этом многие подписчики отметили, что 70-летняя Пугачева выглядит на 20 лет и куда моложе своего 53-летнего супруга. Некоторые юзеры пошутили, что Галкин "хорошо поработал в Фотошоп".



Источник: https://korrespondent.net/
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