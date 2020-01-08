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8 января 20, 15:44
Крис Хэмсворт пожертвует 1 млн & на борьбу с пожарами
Крис Хэмсворт
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По словам артиста, деньги пойдут непосредственно пожарным, которые сражаются с огнем "на передовой".
Семья австралийского актера Криса Хэмсворта пожертвует один $1 млн на борьбу с лесными пожарами в Австралии. Об этом актер написал на своей странице в Instagram.

По словам артиста, деньги пойдут непосредственно пожарным, которые сражаются с огнем "на передовой". Крис Хэмсворт не первая мировая звезда, которая жертвует денежные средства для пострадавших от пожаров в Австралии.

Это сделала также актриса Николь Кидман, певица Пинк, актриса Хилари Дафф, певица Селена Гомес, актер Рассел Кроу, телеведущая Эллен ДеДженерес и многие другие.

В Австралии из-за стихийного бедствия выгорели уже миллионы гектаров земли. В пожарах за последние месяцы погибли 25 человек. Огонь уничтожил около тысячи домов.

По некоторым оценкам, погибли 8 тысяч коал и сотни тысяч других животных. В отдельных местах сила пожара и густота дыма не позволяют тушить их с воздуха. Власти направляют корабли ВМС и авиацию в пострадавшие районы. На юго-восточном побережье страны проходит масштабная эвакуация.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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