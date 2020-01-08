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8 января 20, 15:49
Оля Полякова рассказала, кто ее настоящий друг
Оля Полякова
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Из-за напряженного графика "суперблондинка" растеряла всех подруг.
Популярная певица Оля Полякова, которая недавно рассказала, как участвовала в кастинге в ВИА Гру, призналась, кто ее настоящий друг.

В эфире канала "Украина" певица сообщила, что из-за напряженного графика, гастролей и съемок растеряла всех подруг. Единственным другом, который всегда ее поддерживал, остался ее супруг.

Я абсолютно обделена дружбой, к сожалению, потому что дружба требует сил и времени. Мои подруги давно перестали приглашать меня на дни рождения, крестины и свадьбы, потому что у меня никогда нет времени. Мой единственный друг – мой муж, дай Бог с ним встретиться, хоть раз в неделю
призналась Оля Полякова в эфире "Ранку з Україною".

Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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