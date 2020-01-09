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Шоу-бизнес
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9 января 20, 11:14
У Джастина Бибера обнаружили смертельно опасную болезнь
Джастин Бибер
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У популярного канадского певца Джастина Бибера обнаружили смертельно опасное заболевание болезнь Лайма.
Канадский певец Джастин Бибер рассказал в Instagram, что последние два года лечится от болезни Лайма – инфекционного заболевания, передающегося через укусы клещей.
 
Этой новостью 25-летний исполнитель опроверг подозрения фанатов в том, что его измученный вид связан с употреблением наркотиков.
 
"У меня недавно диагностировали болезнь Лайма. Не только это, но и серьезный случай хронического мононуклеоза, который повлиял на мою кожу, функции мозга, энергию и общее состояние здоровья", – сообщил Бибер.
 
Певец пообещал подробнее рассказать о заболевании в серии роликов на YouTube.

Болезнь Лайма - инфекционное заболевание, которое передается через укус клещей. Для болезни характерны: высокая температура, озноб, лихорадка, боли в суставах, в сердце, в мышцах, чувство усталости, а также нарушение памяти и мыслительных процессов. В некоторых случаях поражаются ткани суставов, сердце, нервная система и глаза.

Источник: https://korrespondent.net/
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