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Шоу-бизнес
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9 января 20, 11:36
Брэд Питт вспомнил свой первый поцелуй
Брэд Питт
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Актер, в недавнем интервью W Magazine, признался, что в юности часто влюблялся.
Брэд Питт рассказал историю своего первого поцелуя с девочкой по имени Лиза.

Это случилось в ее гараже, я тогда был в четвертом классе. Она жила на соседней улице. После поцелуя я сразу побежал домой. Все было спланировано: мы встречаемся там и делаем это. Я очень волновался, предвкушение поцелуя было очень нервирующим. Помню, прихожу туда, делаю дело, а после бегу со всех ног домой, - поделился Питт.

Актер отметил, что в детстве и юности часто испытывал чувство влюбленности.

Я постоянно в кого-то влюблялся. У меня были влюбленности в детском саду, в первом классе, во втором классе… Я всегда был влюблен, - сказал он.

Это потому, что вы страстный, - прокоментировал интервьюер. Это потому, что я зависим, - шутливо ответил Брэд.

Он также рассказал, что был на двух выпускных, потому что встречался с девушкой из другой школы.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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