Брэд Питт вспомнил свой первый поцелуй

Брэд Питт рассказал историю своего первого поцелуя с девочкой по имени Лиза.





Это случилось в ее гараже, я тогда был в четвертом классе. Она жила на соседней улице. После поцелуя я сразу побежал домой. Все было спланировано: мы встречаемся там и делаем это. Я очень волновался, предвкушение поцелуя было очень нервирующим. Помню, прихожу туда, делаю дело, а после бегу со всех ног домой, - поделился Питт.





Актер отметил, что в детстве и юности часто испытывал чувство влюбленности.





Я постоянно в кого-то влюблялся. У меня были влюбленности в детском саду, в первом классе, во втором классе… Я всегда был влюблен, - сказал он.





Это потому, что вы страстный, - прокоментировал интервьюер. Это потому, что я зависим, - шутливо ответил Брэд.





Он также рассказал, что был на двух выпускных, потому что встречался с девушкой из другой школы.



