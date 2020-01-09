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Шоу-бизнес
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9 января 20, 11:43
Даша Астафьева поделилась снимками с отдыха
Даша Астафьева
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Певица поделилась кадрами с отдыха, где предстала в купальнике, демонстрируя подтянутое тело.
34-летняя модель и исполнительница устроила рождественские каникулы в теплых странах.

Она поделилась фото с отдыха на личной странице в инстаграме. Формы звезды вызвали шквал обсуждения среди ее поклонников.

На фотографиях Даша Астафьева позировала в черном купальнике, который выгодно подчеркнул пышный бюст знаменитости. На фото, на котором певица нежится под солнечными лучами, она предстала без макияжа.



Кто собрался на рыбалку, на ужин, к морю и в город и все проспал, тот я! Но успела сделать важное дело. И даже два, – остроумно прокомментировала откровенный снимок исполнительница.

Кроме этих кадров, Астафьева показала лицо без косметики, отметив, что лучший визажист – отдых.



Источник: https://telegraf.com.ua/
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