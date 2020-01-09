Даша Астафьева поделилась снимками с отдыха

34-летняя модель и исполнительница устроила рождественские каникулы в теплых странах.





Она поделилась фото с отдыха на личной странице в инстаграме. Формы звезды вызвали шквал обсуждения среди ее поклонников.





На фотографиях Даша Астафьева позировала в черном купальнике, который выгодно подчеркнул пышный бюст знаменитости. На фото, на котором певица нежится под солнечными лучами, она предстала без макияжа.













Кто собрался на рыбалку, на ужин, к морю и в город и все проспал, тот я! Но успела сделать важное дело. И даже два, – остроумно прокомментировала откровенный снимок исполнительница.





Кроме этих кадров, Астафьева показала лицо без косметики, отметив, что лучший визажист – отдых.











