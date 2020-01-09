Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
26.80
USD
24.11
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
9 января 20, 12:04
Меган Маркл и принц Гарри хотят выйти из королевской семьи
Меган Маркл и принц Гарри
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Герцоги Сассекские потрясли мир неожиданной новостью – они станут полностью независимыми гражданами Великобритании.
Новость о "де-факто" отстранении от королевских обязанностей появилась на странице герцогов Сассекских в инстаграме. Вместе с этим, эта информация появилась на их новом официальном сайте.

Полный текст заявления Меган Маркл и принца Гарри:

"После многих месяцев размышлений и внутренних дискуссий мы решили в этом году сделать переход, начав играть новую прогрессивную роль в этой системе. Мы намерены отступить как менее важные члены королевской семьи и работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом полностью поддерживать Ее Величество Королеву.

Именно с вашей поддержкой, особенно в последние несколько лет, мы чувствуем себя готовыми внести эту корректировку. Теперь мы планируем сбалансировать наше время между Соединенным Королевством и Северной Америкой, продолжая выполнять наш долг перед королевой, Содружеством и нашими покровителями. Это географическое равновесие позволит нам воспитать нашего сына с благодарностью за королевскую традицию, в которой он родился, а также предоставит нашей семье возможность сосредоточиться на следующем этапе, включая запуск нашей новой благотворительной организации.

Мы с нетерпением ждем возможности поделиться всеми подробностями этого увлекательного следующего шага, поскольку мы продолжаем сотрудничать с Ее Величеством королевой, принцем Уэльским, герцогом Кембриджским и всеми соответствующими сторонами. До тех пор, пожалуйста, примите нашу глубокую признательность за вашу постоянную поддержку".

Из заявления представителей британской монархии можно сделать следующие выводы:

- герцоги Сассекские планируют полностью отделиться от королевской семьи и не зависеть от протокола, впрочем, будут продолжать посещать организации, патронами которых они являются;

- работать на себя, а не жить на налоги граждан Великобритании;

- жить на две страны – Великобританию и Северную Америку (вероятно, и Канаду);

- запустить собственную благотворительную организацию, где их официальный сайт, вероятно, стал одним из первых шагов к ее запуску.

Относительно отказа своих титулов или других регалий – в заявлении не сообщается.

Источник: https://telegraf.com.ua/
Ещё по теме:
Принц Гарри и Меган Маркл признались, что оскорбили королеву
Американская телеведущая рассказала о сыне Меган Маркл
Принц Гарри нарушил королевскую традицию
Елизавета II опять недовольна Меган Маркл
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Иракли Макацария рассказал, какие женщины его отталкивают
noimageСёстры Завальские потеряли родного человека
noimageИлон Маск попробовал себя в новой роли (ВИДЕО)
noimageДаша Астафьева поделилась снимками с отдыха
noimageБрэд Питт вспомнил свой первый поцелуй
Лента новостей