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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
9 января 20, 12:16
Сёстры Завальские потеряли родного человека
Сёстры Завальские
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Анна Завальская сообщила о смерти в семье.
Участницы дуэта The Alibi Sisters - Анна и Ангелина Завальские - потеряли родного человека. В среду, 8 января, умерла их бабушка Галина.

Об этом Анна Завальская сообщила на своей странице в социальной сети Instagram.

Сегодня воистину полный скорби день... Когда весь мир переживает жуткую авиакатастрофу, мы переживаем личную невосполнимую утрату... Последняя из наших бабушек и дедушек ушла. Боль не описать словами, её лишь можно немного усмирить тёплыми молитвами за самую светлую, любимую и любящую нашу бабушку Галю, которой вдруг не стало и по которой я скучать буду Вечность... Люблю до Неба и обратно. Покойся с миром, наш Ангел-Хранитель, ты в моём сердце
написала певица.





Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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