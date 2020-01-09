Сёстры Завальские потеряли родного человека

Участницы дуэта The Alibi Sisters - Анна и Ангелина Завальские - потеряли родного человека. В среду, 8 января, умерла их бабушка Галина.





Об этом Анна Завальская сообщила на своей странице в социальной сети Instagram.





Сегодня воистину полный скорби день... Когда весь мир переживает жуткую авиакатастрофу, мы переживаем личную невосполнимую утрату... Последняя из наших бабушек и дедушек ушла. Боль не описать словами, её лишь можно немного усмирить тёплыми молитвами за самую светлую, любимую и любящую нашу бабушку Галю, которой вдруг не стало и по которой я скучать буду Вечность... Люблю до Неба и обратно. Покойся с миром, наш Ангел-Хранитель, ты в моём сердце

написала певица.



















