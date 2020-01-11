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10 января 20, 15:15
Принца Гарри и Меган Маркл убрали из Музея мадам Тюссо. ФОТО
Принц Гарри и Меган Маркл
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Восковые фигуры принца Гарри и Меган Маркл срочно забрали с выставки.
На днях герцоги Сассекские ошеломили весь мир заявлением об отделении от королевской семьи. Это вызвало большой резонанс в сети, а в лондонском Музее мадам Тюссо восприняли как неуважение.

Как сообщает таблоид The Sun, свое решение прокомментировал генеральный директор заведения Стив Дэвис. По его словам, именно заявление принца Гарри и Меган Маркл стали причиной к такому шагу. Это чуть ли не впервые в Музее мадам Тюссо снимают с экспозиции восковые фигуры представителей королевской семьи.

"Совместно с остальным миром мы реагируем на новости о том, что герцог и герцогиня Сассекские составили титулы королевских особ. Отныне фигуры Меган и Гарри больше не будут частью нашей экспозиции королевской семьи", – рассказал Стив Дэвис.



В то же время представитель музея заверил, что восковые фигуры не намерены уничтожать. Принц Гарри и Меган Маркл были самой популярной парой среди посетителей музея, ведь с герцогами Сассекскими хотели сфотографироваться миллионы туристов. Однако пока неизвестно, когда их снова вернут в экспозицию.

Как две наши самые популярные и любимые фигуры, они, конечно, останутся в Музее мадам Тюссо в Лондоне. Но мы будем следить за их новой главой жизни, - добавил Стив Дэвис.

Сейчас в Музее мадам Тюссо можно увидеть фигуры королевы Елизаветы II, принца Филиппа, Уильяма и герцогини Кейт Миддлтон. А вот место, где до сих пор были Гарри и Меган пока пусто.



Источник: https://telegraf.com.ua/
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