Принца Гарри и Меган Маркл убрали из Музея мадам Тюссо. ФОТО

На днях герцоги Сассекские ошеломили весь мир заявлением об отделении от королевской семьи. Это вызвало большой резонанс в сети, а в лондонском Музее мадам Тюссо восприняли как неуважение.





Как сообщает таблоид The Sun, свое решение прокомментировал генеральный директор заведения Стив Дэвис. По его словам, именно заявление принца Гарри и Меган Маркл стали причиной к такому шагу. Это чуть ли не впервые в Музее мадам Тюссо снимают с экспозиции восковые фигуры представителей королевской семьи.





"Совместно с остальным миром мы реагируем на новости о том, что герцог и герцогиня Сассекские составили титулы королевских особ. Отныне фигуры Меган и Гарри больше не будут частью нашей экспозиции королевской семьи", – рассказал Стив Дэвис.













В то же время представитель музея заверил, что восковые фигуры не намерены уничтожать. Принц Гарри и Меган Маркл были самой популярной парой среди посетителей музея, ведь с герцогами Сассекскими хотели сфотографироваться миллионы туристов. Однако пока неизвестно, когда их снова вернут в экспозицию.





Как две наши самые популярные и любимые фигуры, они, конечно, останутся в Музее мадам Тюссо в Лондоне. Но мы будем следить за их новой главой жизни, - добавил Стив Дэвис.





Сейчас в Музее мадам Тюссо можно увидеть фигуры королевы Елизаветы II, принца Филиппа, Уильяма и герцогини Кейт Миддлтон. А вот место, где до сих пор были Гарри и Меган пока пусто.











