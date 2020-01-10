Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
26.56
USD
23.93
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
10 января 20, 15:27
Селена Гомес все еще одинока
Селена Гомес
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Селена Гомес объяснила, почему после разрыва с Джастином Бибером уже два года ни с кем не встречается.
За отношениями Селены Гомес и Джастина Бибера пристально следили миллионы поклонников.

Влюбленные то сходились, то снова расставались. А в марте 2018 года артисты окончательно разошлись.

Вскоре после этого певец начал встречаться с Хейли Болдуин, а буквально спустя пару месяцев после начала отношений они решили пожениться.

А вот о личной жизни Селены с момента разрыва с Джастином почти ничего не известно. Поклонники строили самые разные предположения о том, почему она решила скрывать свой новый роман. Однако в новом интервью журналу WSJ Гомес призналась, что до сих пор не смогла встретить свою любовь после разрыва с Бибером.

"Мне нужно время наедине с собой", — заявила Селена. "Мне нравится в конце дня возвращаться в свою комнату, где нет никого кроме меня и моей собаки", — подчеркнула артистка. Певица акцентировала внимание на том, что за последние два года она ни разу не состояла в романтических отношениях.

Гомес не стала скрывать, что разрыв дался ей очень тяжело. Однако сейчас, вспоминая тот период времени, она рада, что смогла пройти через все это: "Я чувствую, что мне было начертано пройти этот нелегкий путь".

По словам Селены, сейчас она работает над собой и своей низкой самооценкой.

Источник: https://telegraf.com.ua/
Ещё по теме:
Селена Гомес не общается с подругой, отдавшей ей почку
Джастин Бибер и Хейли Болдуин определились с датой свадьбы
Джастин Бибер рассказал, что принимал тяжелые наркотики
Селена Гомес поделилась новой фотографией
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Вакарчука с женой запечатлели на отдыхе в Таиланде (ФОТО)
noimageЛеонардо Ди Каприо спас мужчину, пробывшего в море 11 часов
noimageОльга Сумская снова станет бабушкой
noimageАлена Винницкая рассказала, что пошатнуло ее брак
noimageПринца Гарри и Меган Маркл убрали из Музея мадам Тюссо
Лента новостей