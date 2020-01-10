Селена Гомес все еще одинока

За отношениями Селены Гомес и Джастина Бибера пристально следили миллионы поклонников.





Влюбленные то сходились, то снова расставались. А в марте 2018 года артисты окончательно разошлись.





Вскоре после этого певец начал встречаться с Хейли Болдуин, а буквально спустя пару месяцев после начала отношений они решили пожениться.





А вот о личной жизни Селены с момента разрыва с Джастином почти ничего не известно. Поклонники строили самые разные предположения о том, почему она решила скрывать свой новый роман. Однако в новом интервью журналу WSJ Гомес призналась, что до сих пор не смогла встретить свою любовь после разрыва с Бибером.





"Мне нужно время наедине с собой", — заявила Селена. "Мне нравится в конце дня возвращаться в свою комнату, где нет никого кроме меня и моей собаки", — подчеркнула артистка. Певица акцентировала внимание на том, что за последние два года она ни разу не состояла в романтических отношениях.





Гомес не стала скрывать, что разрыв дался ей очень тяжело. Однако сейчас, вспоминая тот период времени, она рада, что смогла пройти через все это: "Я чувствую, что мне было начертано пройти этот нелегкий путь".





По словам Селены, сейчас она работает над собой и своей низкой самооценкой.



