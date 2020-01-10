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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
10 января 20, 15:33
Леонардо Ди Каприо спас мужчину, пробывшего в море 11 часов
Леонардо Ди Каприо
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Леонардо Ди Каприо спас жизнь парню, который выпал из круизного судна.
Голливудский актер спас пьяного пассажира, который перебрал с алкоголем и выпал за борт судна. Парень провел в воде около 11 часов до того, как оказался на яхте Леонардо Ди Каприо. Там его одели, накормили и передали спасателям.

Леонардо Ди Каприо выпало сыграть роль спасителя не только на экране, но и в реальной жизни. Представители близкого окружения звезды рассказали The Sun об инциденте, который произошел во время отдыха 45-летнего актера со своей любимой 22-летней моделью Камиллой Морроне.

Пара отправилась в морскую прогулку на частной яхте по Карибскому бассейну, однако их отдых длился недолго. Экипаж судна голливудской звезды получил экстренное сообщение от капитана круизной яхты Club Med, который сообщил о потере пассажира.

Как выяснилось, 24-летний работник судна перебрал с алкоголем и оказался за бортом вблизи острова Сен-Мартен. Капитан призвал отправиться на поиски пассажира, на что откликнулся только экипаж Леонардо Ди Каприо.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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