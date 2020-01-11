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11 января 20, 13:13
Катя Осадчая похвасталась снимками с отдыха (ФОТО)
Катя Осадчая
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Телеведущая отправилась вместе с мужем Юрием Горбуновым на на острова.
Украинская телеведущая Катя Осадчая с супругом поехала в отпуск на Сейшелы. Она радушно делится с подписчиками фотографиями с отдыха.

На своей странице в Инстаграме Осадчая показала милое селфи из ванной комнаты. Фото ведущая сделала в зеркале, а позади нее в окне можно увидеть прекрасный вид на океан.

Позировала Катя в легком белом платье, сквозь ткань которого просвечивало ее яркое бикини. Волосы она собрала в хвост. Звезда часто публикует фото, на которых она без макияжа, особенно на отдыхе, и этот раз не стал исключением.

Не обошлось и без фото Юрия Горбунова. На фотографии, которую опубликовала Катя в Инстаграме, он наслаждается красочным видом на побережье. Ведущий одет в синие шорты с принтом, полосатую футболку и белую шляпу.

Также Екатерина делится красотой местности, где отдыхает.







Источник: https://telegraf.com.ua/
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