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Шоу-бизнес
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11 января 20, 13:27
Маша Ефросинина мечтает о третьем ребенке
Маша Ефросинина
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Сейчас ведущая имеет мечту, на реализацию которой пока не может решиться.
Ведущая рассказала, почему пока не может на это решиться.

В откровенном интервью для программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" известная ведущая Маша Ефросинина рассказала о своей большой мечте.

Сейчас ведущая имеет мечту, на реализацию которой пока не может решиться.

"Я думаю о третьем ребенке, но решиться пока не могу. Возможно, возраст, но я не из тех женщин, которые думают о возрасте – не знаю. Иногда мне кажется, что дочь и сынишка это уже классно, но, когда я приезжаю в детские дома, вижу детей... поэтому это очень сложная тема. Не так легко ответить о третьем ребенке и не знаю, должен ли он быть биологическим, но для того нужна поддержка семьи", - сказала Маша Ефросинина.

Отметим, что Маша Ефросинина воспитывает двоих детей от своего мужа Тимура Хромаева - дочь Нану (2004 г.р.) и сына Александра (2014 г.р.).

Источник: https://telegraf.com.ua/
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