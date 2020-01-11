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11 января 20, 13:31
Звезда сериала "Американская история ужасов" умер в 27 лет
Гарри Хейнс
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Гарри Хейнс страдал наркозависимостью.
Австралийский актер, модель и музыкант Гарри Хейнс был найден мертвым. О смерти 27-летнего мужчины сообщила его мать, известная актриса и певица Джейн Бэдлер.

"7 января мой прекрасный сын умер. Ему было 27 лет, и весь мир был у его ног. К сожалению, он боролся с психическим расстройством и зависимостью. Я буду скучать за тобой Гарри каждый день своей жизни", - написала Бэдлер на своей официальной странице в Instagram.

Причина смерти молодого актера пока не сообщается. Известно, что Гарри Хейнс был наркозависим, а также страдал душевными расстройствами.

Гарри Хейнс снимался в популярном мистическом сериале "Американская история ужасов", а также в криминально-драматическом телесериале "Подлый Пит".

Сам Хейнс называл себя гендерно-флюидным роботом из будущего, то есть человеком не определившимся, к какому полу он принадлежит.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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