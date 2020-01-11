Звезда сериала "Американская история ужасов" умер в 27 лет

Австралийский актер, модель и музыкант Гарри Хейнс был найден мертвым. О смерти 27-летнего мужчины сообщила его мать, известная актриса и певица Джейн Бэдлер.





"7 января мой прекрасный сын умер. Ему было 27 лет, и весь мир был у его ног. К сожалению, он боролся с психическим расстройством и зависимостью. Я буду скучать за тобой Гарри каждый день своей жизни", - написала Бэдлер на своей официальной странице в Instagram.





Причина смерти молодого актера пока не сообщается. Известно, что Гарри Хейнс был наркозависим, а также страдал душевными расстройствами.





Гарри Хейнс снимался в популярном мистическом сериале "Американская история ужасов", а также в криминально-драматическом телесериале "Подлый Пит".





Сам Хейнс называл себя гендерно-флюидным роботом из будущего, то есть человеком не определившимся, к какому полу он принадлежит.



