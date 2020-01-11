Адель сбросила более 45 кг: впечатляющее похудение

После того, как в прессу попали первые фото артистки после похудения, в СМИ распространилась информация о том, что она сбросила 20 кг. Но на самом деле эту цифру стоит умножить на два.





Как передаёт People, во время своего новогоднего отпуска в Ангилье Адель случайно познакомилась с группой студентов из США, с которым мило пообщалась. В ходе этого разговора артистка призналась, что сбросила более 45 кг!





Адель сказала, что потеряла около 100 фунтов (чуть больше 45 кг), и это такой безумный позитивный опыт. Она казалась такой счастливой и выглядела потрясающе. Она казалась действительно уверенной в себе

рассказали собеседники артистки.





Смотри, как выглядит Адель после похудения:



















































