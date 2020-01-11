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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
11 января 20, 13:42
Адель сбросила более 45 кг: впечатляющее похудение
Адель
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31-летняя британская певица Адель, которая недавно официально развелась с мужем, поразила своим впечатляющим похудением.
После того, как в прессу попали первые фото артистки после похудения, в СМИ распространилась информация о том, что она сбросила 20 кг. Но на самом деле эту цифру стоит умножить на два.

Как передаёт People, во время своего новогоднего отпуска в Ангилье Адель случайно познакомилась с группой студентов из США, с которым мило пообщалась. В ходе этого разговора артистка призналась, что сбросила более 45 кг!

Адель сказала, что потеряла около 100 фунтов (чуть больше 45 кг), и это такой безумный позитивный опыт. Она казалась такой счастливой и выглядела потрясающе. Она казалась действительно уверенной в себе
рассказали собеседники артистки.

Смотри, как выглядит Адель после похудения:













Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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