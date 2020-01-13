Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
26.61
USD
23.94
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
13 января 20, 14:06
Ренату Литвинову в день рождения сбил автомобиль
Рената Литвинова
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
53-летняя Литвинова прогуливалась, когда на нее наехала машина. За рулем была девушка.
12 января в день своего 53-летия Рената Литвинова попала под машину. После того, как о ДТП написал ряд СМИ, российская актриса подтвердила информацию в своем Instagram.

Инцидент произошел в центре Москвы, на Тверском бульваре. На пешеходном переходе на Литвинову наехал автомобиль Mercedes, после чего ей потребовалась медицинская помощь.

"Не выходи из комнаты, не совершай ошибку, - написала актриса в социальной сети. - Всем, кто переживал - со мной уже все хорошо, меня действительно на пешеходном переходе сбила машина, которая совершенно не собиралась останавливаться. Доктор Теймур Кулиев оказал мне необходимую помощь и зашил подбородок. Меня сбили на пути в салон после пробежки - я была совершенно трезвая) единственное, что я сказала девушке, которая была за рулём: "Как Вам ни стыдно сбивать меня на пешеходном переходе, ведь у меня сегодня День рождения". 

В комментариях поклонники поздравляют певицу с днем рождения и выражают ей свою поддержку.

"Почему вы оправдываетесь и пишите, что вы были абсолютно трезвая? Почему вы не пишете о водителе, была ли она в алкогольном опьянение или нет? Вина всегда водителя, и о состоянии трезвости водителя, в первую очередь, все должны сообщать, - пишут пользователи. - С днём рождения! Скорейшего заживления. Совсем не смотрят на дорогу…"

Источник: https://telegraf.com.ua/
Ещё по теме:
Райан Рейнольдс поздравил Блейк Лайвли с днем рождения
Юрий Горбунов поздравил супругу с днем рождения
Солистка The Hardkiss отмечает день рождения
Лобода отметила свой день рождения с Линдеманном (ФОТО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
MARUV ограбили в центре Киева: подробности
noimageАктриса Эми Шумер показала последствия процедуры ЭКО
Лента новостей