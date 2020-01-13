Принц Гарри просил главу Disney дать Меган Маркл работу

Оказывается, герцоги Сассекские планировали сложение королевских полномочий еще летом 2019 года.





Видео переговоров опубликовал таблоид TMZ, после чего ролик быстро распространили в сети. Кадры, которые уже вызвали немалый резонанс, были сделаны во время выхода герцогов Сассекских на премьеру фильма "Король Лев" в Лондоне, прошедшей в середине июля 2019 года.





На фото и видео видно, как принц Гарри и Меган Маркл общаются с голливудскими звездами. И пока герцогиня наслаждалась беседой с Бейонсе, ее муж активно обсуждал их будущее с генеральным директором киностудии Disney Робертом Айгером. В разговоре принц Гарри предложил, чтобы Меган Маркл участвовала в озвучивании мультфильмов.





Вы знаете, что она прекрасно меняет голос? Вы выглядите удивленным, но она действительно заинтересована в этом, – говорилось в беседе.





Роберт Айгер и правда не ожидал такого предложения от герцога Сассекского, ведь общеизвестно, что представители монархии выполняют свои обязанности и не могут работать. Однако генеральный директор Disney все же пригласил Меган на пробу.





Интересно, что информацию о сотрудничестве с Голливудом супруги тщательно скрывали не только от общественности, но и от родственников. Только на днях стало известно, что Меган Маркл подписала контракт с Disney Обратно в Голливуд: Меган Маркл начала сотрудничество с Disney, – СМИ и будет озвучивать персонажей мультфильмов. По неофициальным данным, она уже начала выполнять свою работу и перед Рождеством приняла участие в записи. Все средства, полученные от киностудии, герцоги Сассекские будут передавать благотворительному фонду, занимающемуся защитой животных.



