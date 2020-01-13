Джиджи Хадид и Зейн Малик официально снова вместе

В начале 2019 года в СМИ появилась информация, что одна из красивейших звездных пар рассталась. Но прошел год, как Джиджи Хадид и Зейн Малик решили возобновить свой роман. В субботу, 11 января, влюбленные вышли на прогулку после ужина в ресторане, где их сфотографировали папарацци Just Jared.





Известно, что знаменитости отпраздновали 27-ой день рождения Зейна Малика. В СМИ подозревают, что теперь артист имеет серьезные намерения относительно Джиджи Хадид, ведь в ресторан он пригласил ее звездных родственников. На дне рождения Зейна можно было увидеть сестру модели Беллу Хадид, брата Анвара и его девушку Дуа Липу. Все они весело провели время в уютном ресторане Нью-Йорка, после чего Джиджи и Зейн отправились одни на прогулку.

























Пока пара не комментирует новостей о воссоединении, однако фото говорят о том, что знаменитости счастливы.





Джиджи Хадид и Зейн Малик начали встречаться еще в 2015 году. Тогда пару считали одной из самых красивых в Голливуде, поэтому звезды не страдали от недостатка внимания журналистов. Каждый их совместный выход попадал на первые полосы газет, едва ли не все издания описывали детали романтических отношений модели и музыканта. Однако уже через год они объявили о разрыве.





Пожалуй, ни один инсайдер точно не может сказать, сколько раз Джиджи и Зейн прекращали и возобновляли роман. Уже в 2018 году пара заявила, что окончательно прекратила встречаться из-за определенных разногласий. Друзья Джиджи Хадид и Зейна Малика “Это не очередная пауза”: почему разошлись Джиджи Хадид и Зейн Малик добавили, что это окончательная точка в их общей истории.





"Моя самая большая надежда на 2019 год заключается в том, что мы будем находить в себе силы строить, а не сжигать мосты", – написала год назад модель.





Однако после очередной паузы Джиджи Хадид и Зейн Малик таки возобновили отношения. А вот поклонникам остается только гадать, сколько на этот раз продлится роман пары.



