Монатик впервые показал лицо своего младшего сына

Однако 12 января Монатик решил сделать исключение и впервые показать, как выглядит его младший сын Платон.





Фото появилось на официальной инстаграм-странице артиста и сразу же вызвало ажиотаж. На снимке Монатик позировал перед камерой с новорожденным мальчиком, нежно держа его на руках. Поклонников очаровала особая забота звездного отца и то, что малыш на кадре улыбался.









Уже в публикации Монатик признался, что сегодня, 12 января, его младший сын Платон празднует день рождения. Мальчику исполнилось 3 года, поэтому его звездный папа решил поделиться с поклонниками увлечениями и знаниями своего сына.





"Как же быстро летит время. Еще вчера ты был таким. Наблюдал за братом, который только что научился ходить и удивлялся его скорости. Все время требовал того, чего не мог объяснить, и поэтому постоянно разрабатывал свои связки и наши перепонки. Но без слез... Единственное, теперь все проще, ведь ты очень быстро бегаешь, плаваешь, ныряешь, веселишь нас всех, пародируешь тиранозавра непрерывно, потом Льва, потом Леонардо, потом артиста с микрофоном в руках и знаешь минимум 100 таких необходимых слов", – поделился Монатик.





Кроме этого, певец впервые рассказал, что его сын с упоением изучает информацию о динозаврах и пересматривает мультфильм "Черепашки Ниндзя". Монатик не скрывает, что когда-то мечтал об этом, поэтому разделяет увлечение отпрыска.





"Любитель всех динозавров, которые жили и живут благодаря тебе и брату. Поклонник, как и папа, всех Черепашек Ниндзя и Нинтендо. Я же так мечтал об этом. Тебе сегодня три, наш Платон, и этим необъятным счастьем я хочу делиться со всем миром", – написал он.





Ранее артист заявлял, что не намерен показывать своих детей, чтобы не привлекать внимание журналистов и общественности. Монатик обещал рассекретить лица сыновей Платона и Даниила, если они этого захотят. Поэтому в конце статьи певец признался, что опубликовал эксклюзивное фото потому, что его сын заглянул в инстаграм и увидел, что на всех фотографиях отца обращен спиной к камере. Это и вдохновило Монатика на публикацию первого снимка, где видно лицо 3-летнего Платона. На других кадрах дети, как всегда, прячут свои лица.











