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Шоу-бизнес
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13 января 20, 15:36
Злата Огневич впервые рассказала о попытке суицида
Злата Огневич
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Певица пережила тяжелую депрессию.
Украинская певица Злата Огневич - успешная и востребованная артистка, но не всегда ее жизнь идет гладко и размеренно. Несколько лет исполнительницу преследует неадекватный поклонник, который угрожает ей, а однажды Злата пыталась совершить самоубийство из-за тяжелой депрессии.

Об этом Злата Огневич откровенно рассказала поклонникам на своей странице в социальной сети Instagram.

После того, как в моей жизни была глубокая депрессия на фоне различных неудач, настолько глубокая, что я пыталась уйти домой, на Небо... Так вот, прийдя в сознание и ощутив, что я всё ещё дышу, первым делом мне захотелось увидеть бескрайнее солнце, чтобы оно заливало собою все вокруг!
рассказала певица.

После попытки суицида артистка пересмотрела свое отношение к жизни:

То был сильнейший толчок, я словно проснулась от болезненного сна, осознав, как же сильно я люблю ЖИЗНЬ. И тогда я решила, что хочу быть лучшей версией себя) Именно это и стало главным девизом, моей мотивацией! И так получилось, что перемена в одном привела к общему улучшению. Теперь, перед тем, как принять какое-либо решение, я себя спрашиваю: "Сделает ли это меня лучше/гармоничнее в профессии, жизни, личном аспекте?" Успех- это состояние твоего сознания, постоянный труд, а не достижения. Достижения - это лишь результаты действий. Кстати, за каждую, пусть и небольшую ПОБЕДУ нужно себя хвалить, да!

Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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