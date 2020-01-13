Злата Огневич впервые рассказала о попытке суицида

Украинская певица Злата Огневич - успешная и востребованная артистка, но не всегда ее жизнь идет гладко и размеренно. Несколько лет исполнительницу преследует неадекватный поклонник, который угрожает ей, а однажды Злата пыталась совершить самоубийство из-за тяжелой депрессии.





Об этом Злата Огневич откровенно рассказала поклонникам на своей странице в социальной сети Instagram.





После того, как в моей жизни была глубокая депрессия на фоне различных неудач, настолько глубокая, что я пыталась уйти домой, на Небо... Так вот, прийдя в сознание и ощутив, что я всё ещё дышу, первым делом мне захотелось увидеть бескрайнее солнце, чтобы оно заливало собою все вокруг!

рассказала певица.





После попытки суицида артистка пересмотрела свое отношение к жизни:





То был сильнейший толчок, я словно проснулась от болезненного сна, осознав, как же сильно я люблю ЖИЗНЬ. И тогда я решила, что хочу быть лучшей версией себя) Именно это и стало главным девизом, моей мотивацией! И так получилось, что перемена в одном привела к общему улучшению. Теперь, перед тем, как принять какое-либо решение, я себя спрашиваю: "Сделает ли это меня лучше/гармоничнее в профессии, жизни, личном аспекте?" Успех- это состояние твоего сознания, постоянный труд, а не достижения. Достижения - это лишь результаты действий. Кстати, за каждую, пусть и небольшую ПОБЕДУ нужно себя хвалить, да!



