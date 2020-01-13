На Дженнифер Лопес подала в суд стриптизерша

На популярную певицу и актрису Дженнифер Лопес подали суд. Речь идет о ее роли в фильме "Стриптизерши". Саманта Барбаш, которая стала прототипом главной героини фильма, подала в суд на ряд продюсерских компаний – Nuyorican Productions, STX Entertainment, Gloria Sanchez Productions и Pole Sisters LLC. Данные о судебных документах оказались в распоряжении журналистов.





Фильм "Стриптизерши" основан на статье 2015 года, опубликованной в New York Magazine. В ней подробно описываются события из жизни Саманты и ее работы стриптизершей в одном из клубов Нью-Йорка.





Перед началом съемок фильма, по словам Саманты, к ней обращались продюсеры картины, чтобы получить согласие на производство картины. Однако Саманта отказалась, поскольку считает сюжет фильма порочащим ее честь и достоинство.



