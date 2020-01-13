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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
13 января 20, 15:47
Слава Каминская закрутила роман с украинским актером
Слава Каминская
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Украинские звезды намекнули на романтические отношения.
Популярная певица, участница группы "НЕАНГЕЛЫ" Слава Каминская отдыхает с детьми на Бали. Но, как позже оказалось, звезда отправилась в теплые края не только в компании нянь, к ней присоединился известный украинский актер Павел Вишняков. После опубликованных совместных кадров фанаты начали подозревать, что между знаменитостями возникли романтические отношения.

На страницах в Instagram Славы и Павла появились одинаковые совместные фото с красноречивыми подписями. Своими публикациями звезды подогрели все слухи о романе, но пока никаких официальных заявлений не делали. Поклонникам лишь остается догадываться, действительно ли Слава Каминская после развода обрела новое счастье.

"Счастливые часов не замечают", – написал актер, сопроводив текст сердечками.

Сама певица также опубликовала фото и написала: "Каблуки надену, стану выше?". На что Павел оставил весьма неоднозначный комментарий, назвав Славу "моя".



Источник: https://kinoafisha.ua/
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