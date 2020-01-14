Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
26.73
USD
24.02
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
14 января 20, 12:06
Джиджи Хадид готова пожертвовать карьерой ради семьи
Джиджи Хадид
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Джиджи Хадид готова бросить подиум ради будущего ребенка.
Джиджи Хадид — знаменитая по всему миру модель. Ее личная жизнь находится под пристальным взглядом миллионов людей и тысяч поклонников. Около двух лет девушка встречалась с Зейном Маликом, бывшим участником бойз-бенда One Direction, но в феврале 2019 года пара объявила о расставании.

Поклонники были огорчены таким исходом, но в апреле пара снова возобновила отношения и это опять ни к чему не привело.

Предположений почему так складывается появилась масса. Среди них и проблемы карьеры. Все-таки Джиджи — модель и бизнес для нее находится на первом месте. О чем тут можно даже говорить, если девушка пристально следит за здоровьем, чтобы продолжать выходить на подиум.

Однако, сегодня пресса взорвалась новым сообщением — Зейн и Джиджи снова вместе. Папарацци заметили пару в Нью-Йорк — они держались за руки и даже выбрали одежду в одной цветовой гамме.

Все-таки пара сошлась, а это означает только одно — Джиджи созрела для семьи и бросает подиум. Ведь до конца карьеры ей, как модели, осталось только два года. Ведь назвать ее внешность такой уж уникальной язык не поворачивается, а вот ее сестра получает все шансы остаться на плаву после 26-летия — она же привлекательнейшая женщина мира.

Старшая Хадид это приняла и решила теперь идти по другому пути. Так что ради того, чтобы завести будущего ребенка, и дальнейшего семейного счастья Хадид наверняка откажется от модельной гонки и «осядет» с Маликом.

Ведь пара была такой счастливой — нет смысла рушить это для карьеры и Джиджи это прекрасно понимает.



Источник: https://telegraf.com.ua/
Ещё по теме:
Джиджи Хадид встречается с героем реалити-шоу
Умерла известная 29-летняя модель Playboy и DJ. ФОТО
"Ангел" Victoria's Secret вышла замуж в сексуальном платье
Наоми Кэмпбелл рассказала о личной жизни
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Сергей Притула поздравил свою жену с день рождения
noimageЕлизавета II поддержала решение принца Гарри и Меган Маркл
noimageНадежду Матвееву едва не ограбили
noimageНадя Дорофеева поделилась снимком с отдыха (ФОТО)
noimageCardi B хочет начать политическую карьеру
Лента новостей