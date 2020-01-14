Джиджи Хадид готова пожертвовать карьерой ради семьи

Джиджи Хадид — знаменитая по всему миру модель. Ее личная жизнь находится под пристальным взглядом миллионов людей и тысяч поклонников. Около двух лет девушка встречалась с Зейном Маликом, бывшим участником бойз-бенда One Direction, но в феврале 2019 года пара объявила о расставании.





Поклонники были огорчены таким исходом, но в апреле пара снова возобновила отношения и это опять ни к чему не привело.





Предположений почему так складывается появилась масса. Среди них и проблемы карьеры. Все-таки Джиджи — модель и бизнес для нее находится на первом месте. О чем тут можно даже говорить, если девушка пристально следит за здоровьем, чтобы продолжать выходить на подиум.





Однако, сегодня пресса взорвалась новым сообщением — Зейн и Джиджи снова вместе. Папарацци заметили пару в Нью-Йорк — они держались за руки и даже выбрали одежду в одной цветовой гамме.





Все-таки пара сошлась, а это означает только одно — Джиджи созрела для семьи и бросает подиум. Ведь до конца карьеры ей, как модели, осталось только два года. Ведь назвать ее внешность такой уж уникальной язык не поворачивается, а вот ее сестра получает все шансы остаться на плаву после 26-летия — она же привлекательнейшая женщина мира.





Старшая Хадид это приняла и решила теперь идти по другому пути. Так что ради того, чтобы завести будущего ребенка, и дальнейшего семейного счастья Хадид наверняка откажется от модельной гонки и «осядет» с Маликом.





Ведь пара была такой счастливой — нет смысла рушить это для карьеры и Джиджи это прекрасно понимает.











