Надежду Матвееву едва не ограбили

Популярность и народная любовь не в состоянии уберечь от коварных намерений воров. Так, уже вторая отечественная звезда обнародовала историю ограбления в новом году. Сначала певица MARUV лишилась сумки с деньгами и документами, которые похитили в центре столицы из автомобиля знаменитости. Теперь о попытке ограбления призналась телеведущая Надежда Матвеева, опубликовав информацию об инциденте на личной странице в фейсбуке.





По словам Матвеевой, три девушки цыганской внешности вытащили кошелек из ее сумки в подземном магазине в центре Киева. Женщина почувствовала в сумке странное шевеление и поймала воровку "на горячем".





Я громко и угрожающе: "Сперли?!" Она протянула мне мой кошелек, – сообщила телеведущая.





Девушка заверила, что это дело рук парня, который сбежал с места преступления. На счастье, Надежда Матвеева сумела предотвратить потерю личных средств и документов. Она дала несколько советов своим поклонникам и посоветовала никогда не терять бдительность.





В людных местах сумка должна быть надежно закрыта, прижата к телу и обязательно перед глазами, в поле зрения. Для кошелька, телефона, ценных вещей – специальное отделение или карман в сумке, – отметила телеведущая.



