Сергей Притула поздравил свою жену с день рождения

Сейчас Екатерина Сопельник находится на отдыхе в Марокко, и Сергей Притула опубликовал чувственное поздравление в сети и поделился кадрами с досуга, который он проводит вместе с дочкой Соломией.





Сергей Притула не сторонник афишировать личную жизнь. На страницах социальных сетей одного из самых популярных украинских телеведущих достаточно редко появляются семейные кадры, а подробности своего брака он держит за семью замками. Однако сегодня избранница знаменитости празднует свой 35 день рождения. Любящий муж оставил трогательное поздравление для жены в своем инстаграме.









В обращении к Екатерине Сопельник Сергей Притула поблагодарил за семейный уют и материнскую заботу, которую испытывают его дети. Он отметил, что нашел настоящую поддержку в жене, которой часто удается усмирить чрезмерную эмоциональность мужа.





"С Днем Рождения, бусинка! Спасибо, что ты всегда рядом! За поддержку и любовь. За ухоженных детей и семейный уют! За то, что когда трудно, ты это "гасишь", а когда хорошо – ты "катализатор". Будь здорова и имей вдохновение к труду! Я всегда рядом! Люблю", – написал Сергей Притула.





Судя по инстаграм-сторис загорелого телеведущего, этот праздничный день он провел рядом с женой, которая недавно отправилась в Марокко.



