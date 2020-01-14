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14 января 20, 13:45
Сергей Притула поздравил свою жену с день рождения
Сергей Притула
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13 января жена популярного украинского телеведущего отпраздновала свой 35 день рождения.
Сейчас Екатерина Сопельник находится на отдыхе в Марокко, и Сергей Притула опубликовал чувственное поздравление в сети и поделился кадрами с досуга, который он проводит вместе с дочкой Соломией.

Сергей Притула не сторонник афишировать личную жизнь. На страницах социальных сетей одного из самых популярных украинских телеведущих достаточно редко появляются семейные кадры, а подробности своего брака он держит за семью замками. Однако сегодня избранница знаменитости празднует свой 35 день рождения. Любящий муж оставил трогательное поздравление для жены в своем инстаграме.


 
В обращении к Екатерине Сопельник Сергей Притула поблагодарил за семейный уют и материнскую заботу, которую испытывают его дети. Он отметил, что нашел настоящую поддержку в жене, которой часто удается усмирить чрезмерную эмоциональность мужа.

"С Днем Рождения, бусинка! Спасибо, что ты всегда рядом! За поддержку и любовь. За ухоженных детей и семейный уют! За то, что когда трудно, ты это "гасишь", а когда хорошо – ты "катализатор". Будь здорова и имей вдохновение к труду! Я всегда рядом! Люблю", – написал Сергей Притула.

Судя по инстаграм-сторис загорелого телеведущего, этот праздничный день он провел рядом с женой, которая недавно отправилась в Марокко.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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