Шоу-бизнес Новости Шоу-Бизнеса
15 января 20, 13:22
Ксения Мишина разрешила сыну сменить имидж (ФОТО)
Согласно со снимком, который она опубликовала на официальной инстаграм-странице, ее 7-летний сын Платон перекрасил волосы в синий цвет.
Фото результатов эксперимента Ксения Мишина сделала в лифте. Вероятно, звездная мамочка уже привыкла к новому имиджу сына, ведь на снимке счастливо улыбается рядом с отпрыском. Видно, что и сын Мишиной доволен своим перевоплощением: теперь у него есть стильная прическа и яркие волосы.
"Я сдалась. После многочисленных просьб и уговоров этого мальчика, я согласилась на эксперимент по смене стиля и цвета волос... Готовлюсь теперь к разговорам с директором и классным руководителем. Но все же не передать уровень счастья и радостных криков", – поделилась она.
Ксения сама часто прибегает к нестандартным и интересным экспериментам с внешностью.
Источник: https://telegraf.com.ua/