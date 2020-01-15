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Шоу-бизнес
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15 января 20, 13:22
Ксения Мишина разрешила сыну сменить имидж (ФОТО)
Ксения Мишина
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Популярная украинская актриса после долгих уговоров сына согласилась на эксперимент по смене его стиля.
Согласно со снимком, который она опубликовала на официальной инстаграм-странице, ее 7-летний сын Платон перекрасил волосы в синий цвет.

Фото результатов эксперимента Ксения Мишина сделала в лифте. Вероятно, звездная мамочка уже привыкла к новому имиджу сына, ведь на снимке счастливо улыбается рядом с отпрыском. Видно, что и сын Мишиной доволен своим перевоплощением: теперь у него есть стильная прическа и яркие волосы.

"Я сдалась. После многочисленных просьб и уговоров этого мальчика, я согласилась на эксперимент по смене стиля и цвета волос... Готовлюсь теперь к разговорам с директором и классным руководителем. Но все же не передать уровень счастья и радостных криков", – поделилась она.



Ксения сама часто прибегает к нестандартным и интересным экспериментам с внешностью.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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