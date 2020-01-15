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Шоу-бизнес
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15 января 20, 16:43
Джиджи Хадид будет участвовать в деле Харви Вайнштейна
Джиджи Хадид
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Ходят слухи, что модель станет присяжной в деле бывшего голливудского продюсера Харви Вайнштейна.
6 января состоялось первое судебное заседание в году по делу продюсера в суде Нью-Йорка. Нынешний судебный процесс касается только двух случаев: изнасилования и принуждения к оральному сексу, которые произошли в 2006 и 2013 годах. Как сообщает американское издание E! News, знаменитая Джиджи Хадид причастна к судебному процессу.

Недавно на личной странице в Инстаграме модель поделилась этой новостью. Девушка опубликовала повестку в суд Нью-Йорка, который она посетила вчера, 13 января.

На этой неделе мечта осуществилась. Мне поручают обязанности присяжного в суде. Не понимаю, почему это меня так шокировало, – прокомментировала звезда ранее.

Судья Джеймс Берк опросил 120 претендентов на роль присяжных в деле Харви Вайнштейна, среди которых оказалась и известная модель. Джиджи Хадид сообщила, что она действительно лично знакома со скандальным продюсером и одной из жертв, которая обвинила его в сексуальных домогательствах, голливудской актрисой Сальмой Хайек. Однако знаменитость заверила, что она способна беспристрастно оперировать фактами.

Представители суда в Нью-Йорке сообщили, что определенные потенциальные претенденты на роль присяжных в суде были лишены возможности дальнейшего участия в отборе, ведь нарушили тайну и начали обсуждение дела Харви Вайнштейна на страницах социальных сетей.

Возможно, именно поэтому Джиджи Хадид не решилась подтвердить или опровергнуть слухи о своей причастности к судебному процессу над голливудским продюсером.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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