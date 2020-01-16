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16 января 20, 12:44
Певец JAY-Z подал в суд на тюрьму
Jay-Z
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Музыкант пытается остановить насилие и бездействие управляющих тюрьмой, из-за которых умирают заключенные.
Популярный американский рэпер Jay-Z подал в суд на тюрьму. Об этом пишет издание NBC News.

Музыкант подал иск от имени 29 заключенных на главу и управляющего исправительных учреждений американского штата Миссисипи. Действия рэпера направлены на то, чтобы остановить насилие в тюрьмах.

Отмечается, что за последние две недели в исправительных учреждениях штата погибли пять заключенных.

Jay-Z заявил, что бездействие по отношению к подобным инцидентам является нарушением конституционных прав заключенных. Музыкант собирается “пройти через все инстанции, чтобы добиться справедливости”.

В департаменте исправительных учреждений Миссисипи ответили, что иск они не обсуждают и ждут судебных разбирательств.

Источник: https://korrespondent.net/
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