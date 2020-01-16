Певец JAY-Z подал в суд на тюрьму

Популярный американский рэпер Jay-Z подал в суд на тюрьму. Об этом пишет издание NBC News.





Музыкант подал иск от имени 29 заключенных на главу и управляющего исправительных учреждений американского штата Миссисипи. Действия рэпера направлены на то, чтобы остановить насилие в тюрьмах.





Отмечается, что за последние две недели в исправительных учреждениях штата погибли пять заключенных.





Jay-Z заявил, что бездействие по отношению к подобным инцидентам является нарушением конституционных прав заключенных. Музыкант собирается “пройти через все инстанции, чтобы добиться справедливости”.





В департаменте исправительных учреждений Миссисипи ответили, что иск они не обсуждают и ждут судебных разбирательств.



