Николь Кидман показала стройную фигуру в купальнике (ФОТО)

Не знаем, как ей это удается, но в свои 52 Николь Кидман выглядит просто невероятно – звезда то и дело радует цветущим видом и сексуальными образами на красных дорожках.





А днях в сети появились фото, на которых актриса демонстрирует идеальную фигуру в купальнике – на них она позирует в синем ретро-купальнике, состоящем из бюста с рюшами и плавок с завышенной талией. Поклонники отметили превосходную физическую форму Николь и засыпали ее комплиментами.





Стальной пресс, бесконечные стройные ноги – мы, безусловно, присоединяемся к комплиментам. Просто красотка!













Напомним, что Николь Кидман с мужем пожертвовали круглую сумму на ликвидацию пожаров в Австралии. Пара пожертвовала 500 тысяч долларов местным пожарным службам, которые прямо сейчас борются с огнем на континенте.



