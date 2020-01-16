Энн Хэтэуэй рассекретила пол своего второго ребенка

Предположительно во второй половине ноября 2019-го всемирно известная актриса Энн Хэтэуэй во второй раз стала мамой. Сама актриса не сообщала поклонникам о том, что уже родила, но журналисты узнали о появлении малыша, увидев Энн и ее мужа с детской переноской в руках в парке Коннектикута.





А недавно стал известен пол ребенка - актриса рассекретила эту информацию за кулисами премии Critics' Choice Awards. Как передает US Weekly, Энн Хэтэуэй опять родила мальчика!





Источник издания сообщил, что в кулуарах премии актриса показала ему фотографию новорожденного сына.





Отметим, что Энн Хэтэуэй и ее муж Адам Шульман также воспитывают трехлетнего сына Джонатана. Обе беременности дались актрисе нелегко - долгое время она не могла забеременеть.



