Известный актер встал на сторону принца Гарри и Меган Маркл

Несмотря на то, что заявление принца Гарри и его супруги Меган Маркл вызвало волну негодования со стороны британцев и членов королевской семьи, нашлись и те, кто поддержал решение герцогов сложить полномочия. Так, близкая американская подруга Меган встала на их сторону, певец Элтон Джон и вовсе самым первым узнал о решении. Также слова поддержки выразил британский актер Хью Грант.





Во время интервью для радиошоу Radio Andy show ведущий спросил звезду, что он думает по поводу заявления герцогов Сассекских. Знаменитость ответил, что поддерживает принца Гарри: "Таблоиды фактически убили его мать. Теперь они раздирают на куски его жену. Его задача, как мужчины – защитить свою семью, поэтому я на его стороне".



