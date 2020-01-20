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20 января 20, 12:45
Принц Гарри рассказал о решении выйти из королевской семьи
принц Гарри
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Герцог Сассекский выступил с официальной речью и заверил, что хотел продолжить службу Ее Величеству, но без государственного финансирования этого сделать не может.
Вчера, 19 января, принц Гарри впервые после обнародования скандального заявления публично обосновал решение отойти от королевской семьи во время частного ужина для представителей благотворительной организации Sentebale в центре Лондона. Внук королевы признался, что в течение нескольких месяцев супруги пытались найти альтернативный вариант, чтобы продолжить служить Ее Величеству, однако найти компромисс так и не удалось.

Обращение к общественности появилось на официальной странице герцогов Сассекских после обнародования заявления Букингемского дворца.

Великобритания – это мой дом и место, которое я люблю. Это никогда не изменится. Я вырос, чувствуя поддержку от многих из вас, и я наблюдал, как вы приветствовали Меган с искренними объятиями, глядя, как я нахожу любовь и счастье, которое, как я надеялся, продлится всю жизнь, – начал свою речь королевский отпрыск.

Он заверил, что вместе с Меган Маркл они исповедуют одни и те же жизненные ценности и она до сих пор остается той женщиной, которую он полюбил. Вместе они делали все возможное, чтобы в течение двух лет выполнять все обязанности перед страной. Однако королевский титул стал для супругов настоящим испытанием.

Решение отступить, которое я принял ради жены и себя, не было легкомысленным. Мы надеялись и впредь служить Королеве, Содружеству и моим военным ассоциациям, но без государственного финансирования. К сожалению, это было невозможно, – заверил принц Гарри.

Однако герцог Сассекский уверил, что решение не меняет его преданности Великобритании. Он отметил, что ради мирной жизни ему пришлось отказаться от семьи и от всех обязанностей, которые выполнял в течение всей сознательной жизни. Принц Гарри поблагодарил общественность, что взяла его под свое крыло после смерти матери принцессы Дианы 23 года назад.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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