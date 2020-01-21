Тина Кароль поразила соблазнительным образом (ФОТО)

19 января на телеканале "1+1" состоялась премьера десятого сезона шоу "Голос страны". В этом году среди тренеров в очередной раз присутствует очаровательная Тина Кароль, которая неизменно поражает поклонников своим изысканным стилем и соблазнительным нарядом.





Не стала исключением и премьера юбилейного сезона вокального шоу "Голос страны", где Тина выделилась эффектным образом среди своих коллег.





Певица выбрала для премьеры наряд от бренда лондонского дизайнера David Koma. Бежевое платье на тонких бретелях, расшитое пайетками, идеально подчеркнуло ее роскошные формы. Ярким акцентом стало откровенное декольте. Тина дополнила образ бежевыми босоножками на шпильке, нежным маникюром и неизменными голливудскими локонами.





С аксессуарами Тина Кароль решила быть сдержанной. Певица дополнила наряд серьгами-кольцами, колечками на пальцах рук. Акцент в макияже сделала на красной помаде.











