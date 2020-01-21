Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
26.98
USD
24.35
RUB
0.40
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
20 января 20, 14:47
Тина Кароль поразила соблазнительным образом (ФОТО)
Тина Кароль
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Народная артистка Украины любит поражать публику своими образами.
19 января на телеканале "1+1" состоялась премьера десятого сезона шоу "Голос страны". В этом году среди тренеров в очередной раз присутствует очаровательная Тина Кароль, которая неизменно поражает поклонников своим изысканным стилем и соблазнительным нарядом.

Не стала исключением и премьера юбилейного сезона вокального шоу "Голос страны", где Тина выделилась эффектным образом среди своих коллег.

Певица выбрала для премьеры наряд от бренда лондонского дизайнера David Koma. Бежевое платье на тонких бретелях, расшитое пайетками, идеально подчеркнуло ее роскошные формы. Ярким акцентом стало откровенное декольте. Тина дополнила образ бежевыми босоножками на шпильке, нежным маникюром и неизменными голливудскими локонами.

С аксессуарами Тина Кароль решила быть сдержанной. Певица дополнила наряд серьгами-кольцами, колечками на пальцах рук. Акцент в макияже сделала на красной помаде.



Источник: https://telegraf.com.ua/
Ещё по теме:
Тина Кароль поразила откровенным платьем (ФОТО)
Тина Кароль снялась без нижнего белья (ФОТО)
Тина Кароль вернулась к своему бунтарскому образу (ФОТО)
Тина Кароль и Дан Балан прокомментировали свои отношения
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Тимур Мирошниченко стал отцом во второй раз
noimageОльга Фреймут потеряла близкого человека
noimageВера Брежнева отдыхает в Италии с мужем и дочерью (ФОТО)
noimageЭмбер Херд разгуливает за ручку со своей девушкой (ФОТО)
noimageПринц Гарри рассказал о решении выйти из королевской семьи
Лента новостей