Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
26.98
USD
24.35
RUB
0.40
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
20 января 20, 14:58
Вера Брежнева отдыхает в Италии с мужем и дочерью (ФОТО)
Вера Брежнева
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Семья проводит отпуск на горнолыжном курорте.
Бывшая участница группы ВИА Гра Вера Брежнева уже много лет счастлива в браке с продюсером Константином Меладзе, но их семья никак не дает покоя хейтерам. В СМИ регулярно появляются слухи об их разводе, на которые сама артистка уже устала реагировать.

Чтобы в очередной раз расставить все точки над "і", Вера Брежнева показала на своей странице в социальной сети Instagram, как отдыхает в Италии с мужем и 10-летней дочерью Сарой.

Удивительная страна. За одну неделю я успела: без верхней одежды погулять по берегу моря под ласковым солнцем в одной ее части, затем в другой части два дня провела на фабриках, разрабатывая новые продукты и создавая новые коллекции косметики, а закончила неделю в горах, где, поднявшись пешком на вершину, мы наслаждались видами и погодой! Какой кайф проводить время с пользой и с удовольствием!
















подписала серию снимков Вера Брежнева.

Несмотря на то, что семейные фотографии Веры Брежневой очень милые, нашлась часть подписчиков, которая принялась критиковать мужа и дочь певицы. Не удивительно, что артистка так редко публикует снимки с родными - вряд ли ей приятно читать вылитую в комментариях грязь. Поэтому желаем людям быть добрее и счастливее, а Вере Брежневой - не обращать внимание на хейтеров.

Источник: https://glamurchik.tochka.net/
Ещё по теме:
Настя Каменских опубликовала новый снимок с Потапом
Дженнифер Лопес с Алексом Родригесом отдохнули в Израиле
Сергей Бабкин и его жена Снежана отдыхают на Сардинии
Редкое фото Веры Брежневой и Константина Меладзе
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Тимур Мирошниченко стал отцом во второй раз
noimageОльга Фреймут потеряла близкого человека
noimageЭмбер Херд разгуливает за ручку со своей девушкой (ФОТО)
noimageТина Кароль поразила соблазнительным образом (ФОТО)
noimageПринц Гарри рассказал о решении выйти из королевской семьи
Лента новостей