Вера Брежнева отдыхает в Италии с мужем и дочерью (ФОТО)

Бывшая участница группы ВИА Гра Вера Брежнева уже много лет счастлива в браке с продюсером Константином Меладзе, но их семья никак не дает покоя хейтерам. В СМИ регулярно появляются слухи об их разводе, на которые сама артистка уже устала реагировать.





Чтобы в очередной раз расставить все точки над "і", Вера Брежнева показала на своей странице в социальной сети Instagram, как отдыхает в Италии с мужем и 10-летней дочерью Сарой.





Удивительная страна. За одну неделю я успела: без верхней одежды погулять по берегу моря под ласковым солнцем в одной ее части, затем в другой части два дня провела на фабриках, разрабатывая новые продукты и создавая новые коллекции косметики, а закончила неделю в горах, где, поднявшись пешком на вершину, мы наслаждались видами и погодой! Какой кайф проводить время с пользой и с удовольствием!

































































подписала серию снимков Вера Брежнева.





Несмотря на то, что семейные фотографии Веры Брежневой очень милые, нашлась часть подписчиков, которая принялась критиковать мужа и дочь певицы. Не удивительно, что артистка так редко публикует снимки с родными - вряд ли ей приятно читать вылитую в комментариях грязь. Поэтому желаем людям быть добрее и счастливее, а Вере Брежневой - не обращать внимание на хейтеров.



