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20 января 20, 15:02
Ольга Фреймут потеряла близкого человека
Ольга Фреймут
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"Частина мого серця пішла з нею", - Ольга Фреймут.
В воскресенье, 19 января, умерла близкая подруга ведущей Ольги Фреймут Соломия Островская.

Об этом телеведущая сообщила на своей странице в социальной сети Instagram.

Пішла з життя моя близька подруга - Соломія Островська. Частина мого серця пішла з нею. Не вірю. Буду сумувати до кінця моїх днів. Вона була неземна, занадто ідеальна, щоб бути правдою. Співчуваю рідним Соломії... Клініці Genesis Esthetic Clinic, яку Соломія заснувала
написала Фреймут.



Как сообщают "Факты", Соломия погибла в жутком ДТП, которое произошло 19 января на трассе Киев-Чоп недалеко от Житомира. Автомобиль "Ниссан-Жук", за рулем которого была Островская, столкнулся с грузовиком. Девушка умерла на месте.

Отметим, что Соломия Островская возвращалась в Киев после отдыха в австрийских Альпах. Еще утром она публиковала в сети фото из отпуска.

Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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