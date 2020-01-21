Тимур Мирошниченко стал отцом во второй раз

Известный телеведущий Тимур Мирошниченко вновь стал отцом. Его супруга Инна Мирошниченко 19 января родила малыша.





Радостное событие произошло в 12.25 в роддоме "Лелека". Этой информацией поделился с подписчиками Тимур в сториз Instagram.





Артист сообщил также пол малыша. Он стал отцом мальчика. Тимур опубликовал видео с женой после родов. Инна выглядит уставшей, но счастливой.













Телеведущий также сообщил имя новорожденного сына, а также рост и вес. Его решили назвать Марко. Малыш весит 3740 гр, а его рост - 55 см.













Тимур Мирошниченко с новорожденным сыном Марко





Отметим, что и Тимур, и Инна во второй раз хотели стать родителями именно мальчика, поскольку первой у них родилась девочка – Мия.





Если в первый раз было всё равно, то во второй раз хотелось малыша другого пола. Конечно, мы и девочке были бы рады. Но тогда третьим ждали б мужчину. Или четвёртым... Или... В общем, Тим сказал, что ему всё равно, кто будет, но до пацана мы точно дойдем

делилась Инна во время второй беременности.



