Брэд Питт и Анджелина Джоли выпустят новое шампанское

Голливудские звезды Анджелина Джоли и Брэд Питт после развода остаются партнерами по бизнесу. Бывшая звездная пара имеет винодельню Château Miraval. В западных СМИ появилась информация о том, что скоро бывшие влюбленные выпустят еще и новое розовое шампанское.





Звезды еще в 2011 году приобрели во Франции замок и виноградник Мираваль. И начали изготавливать вино. Теперь Питт и Джоли расширяют свой винный бизнес и в планах имеют выработки шампанского. Об этом сообщает издание The Daily Mail.





В начале развода с Брэдом Питтом Джоли говорила, что она будто потеряла саму себя. По словам актрисы, ей было очень больно, и она стала маленькой и ничтожной". Но позже 44-летняя Анджелина Джоли позировала для глянцев и давала откровенные интервью. В частности, снялась для декабрьского выпуска Harper's Bazaar Прикрылась тонким тюлем: Анджелина Джоли полностью обнажилась для обложки журнала (18+) , в интервью которому рассказала о желании сменить место жительства.





Я хотела бы жить за границей и сделаю это, как только моим детям исполнится 18 лет. Прямо сейчас я должна постоянно проживать там, где хочет жить их отец, – заявила Джоли.





После прихода в норму от разрыва с мужем звезда строит карьерные планы, снимается в фотосессиях для журналов и воспитывает детей.





В вопросах бизнеса бывашая пара Анджелина Джоли и Брэд Питт все же нашли общий язык. И дела актера в творчестве также улучшились. После развода он успел завоевать несколько наград и получил номинацию на "Оскар". Также в прессе говорят о восстановлении отношений Питта с бывшей возлюбленной Дженнифер Энистон Романтические объятия: в сети обсуждают флирт бывших супругов Брэда Питта и Дженнифер Энистон , однако сам актер никак не комментирует, а Дженнифер отрицает их сближение.



