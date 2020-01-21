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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
21 января 20, 13:58
Джей Ло блеснула бриллиантами за 9 млн долларов (ФОТО)
Дженнифер Лопес
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На ковровой дорожке Джей Ло блистала в черном платье с бантом и шлейфом от ливанского бренда Georges Hobeika, обтягивающем ее стройную фигуру.
Публику впечатлил по-настоящему роскошный образ звезды "Стриптизерш".

На выходных Дженнифер Лопес стала гостьей церемонии вручения Премии Гильдии киноактеров США. Она была номинирована на "Лучшую женскую роль второго плана" за роль Рамоны в фильме "Стриптизерши".

Кажется, звезда неравнодушна к платьям с бантами — на прошедшем "Золотом глобусе" Лопес появилась в платье от Valentino с большим бантом, правда, расположенном спереди, и этот наряд признали самым неудачным на церемонии. 

На этот раз Дженнифер отдала предпочтение элегантной роскоши. Черное платье подчеркнуло внешние достоинства звезды, а украшения — ее статус. Певица и актриса дополнила образ бриллиантовыми серьгами, ожерельем и двумя браслетами от ювелирного бренда Harry Winston, а также похвасталась огромным обручальным кольцом, которое ей подарил жених Алекс Родригес. Общая стоимость бриллиантов, надетых в тот вечер на Дженнифер, составляет примерно 9 миллионов долларов.







Источник: https://telegraf.com.ua/
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