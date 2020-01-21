Джей Ло блеснула бриллиантами за 9 млн долларов (ФОТО)

Публику впечатлил по-настоящему роскошный образ звезды "Стриптизерш".





На выходных Дженнифер Лопес стала гостьей церемонии вручения Премии Гильдии киноактеров США. Она была номинирована на "Лучшую женскую роль второго плана" за роль Рамоны в фильме "Стриптизерши".





Кажется, звезда неравнодушна к платьям с бантами — на прошедшем "Золотом глобусе" Лопес появилась в платье от Valentino с большим бантом, правда, расположенном спереди, и этот наряд признали самым неудачным на церемонии.





На этот раз Дженнифер отдала предпочтение элегантной роскоши. Черное платье подчеркнуло внешние достоинства звезды, а украшения — ее статус. Певица и актриса дополнила образ бриллиантовыми серьгами, ожерельем и двумя браслетами от ювелирного бренда Harry Winston, а также похвасталась огромным обручальным кольцом, которое ей подарил жених Алекс Родригес. Общая стоимость бриллиантов, надетых в тот вечер на Дженнифер, составляет примерно 9 миллионов долларов.



























