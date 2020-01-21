Популярная модель plus-size Эшли Грэм стала матерью

Известная американская модель plus-size Эшли Грэм поделилась на своей официальной странице в Инстаграм-сторис радостной новостью - она родила первенца.





32-летняя знаменитость впервые стала мамой в субботу, 18 января.





"В 18:00 в субботу наша жизнь изменилась к лучшему. Спасибо за всю вашу любовь и поддержку в этот невероятный час", - написала Эшли в своем блоге.













Известно, что у супругов Эшли Грэм и фотографа Джастина Эрвина родился мальчик.





Супруги пока не выкладывали фото своего малыша, а также не известно, какое имя получит первенец.



