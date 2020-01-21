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21 января 20, 14:03
Популярная модель plus-size Эшли Грэм стала матерью
Эшли Грэм
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Радостной новостью модель поделилась в Инстаграм-сторис.
Известная американская модель plus-size Эшли Грэм поделилась на своей официальной странице в Инстаграм-сторис радостной новостью - она родила первенца.

32-летняя знаменитость впервые стала мамой в субботу, 18 января.

"В 18:00 в субботу наша жизнь изменилась к лучшему. Спасибо за всю вашу любовь и поддержку в этот невероятный час", - написала Эшли в своем блоге.



Известно, что у супругов Эшли Грэм и фотографа Джастина Эрвина родился мальчик.

Супруги пока не выкладывали фото своего малыша, а также не известно, какое имя получит первенец.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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