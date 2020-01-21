Лилия Ребрик продемонстрировала стройную фигуру в купальнике

Лилия Ребрик вместе с мужем Андреем Диким наслаждается отпуском на Мальдивских островах. Ведущая программы "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на канале "Украина", показала роскошную форму на эффектных фото.





На ярких фотографиях Лилия позирует в модных купальниках разных цветов. Белый цельный популярная телеведущая дополнила пляжной накидкой такого же цвета, а синий раздельный – белоснежной рубашкой. Также Лилия примерила черно-белый купальник с оригинальным вырезом на спине и оранжевый с соблазнительным декольте.





Под одним из фото ведущая канала "Украина" поделилась со своими подписчиками впечатлениями о погоде на Мальдивах.





Здесь идеально все: погода, климат. Тут нет ветра, тут нет холодных вечеров, тут идеально теплая вода, тут нет палящего солнца, тут песок идеально теплый, не горячий. Здесь рай. Если бы не знала – сказала бы, что так не бывает... Но нет, бывает. Температура воздуха +26+30. И днем, и ночью. Температура воды в океане +28. Здесь идеальный даже дождь. За все время он был один раз – быстрый и теплый. Но здесь время летит очень быстро...

написала Лилия Ребрик на своей странице в Instagram.





В комментариях фолловеры отмечают прекрасную форму ведущей "Ранку з Україною", которая воспитывает двух дочерей. К слову, в этот отпуск супруги отправились только вдвоем, но уже пообещали детям, что вернутся сюда все вместе, когда их младшая дочь Полина немного подрастет.



























