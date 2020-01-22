Анастасия Заворотнюк пропала из клиники

По данным СМИ, звезда сериала "Моя прекрасная няня", известная российская актриса Анастасия Заворотнюк внезапно исчезла из клиники, в которой проходила реабилитацию.





Напомним, что у артистки диагностировали опухоль головного мозга.





Именно в частной клинике на Рублевке Заворотнюк находилась последние месяцы. По словам одной из сиделок центра, актриса также перестала посещать реабилитационные процедуры и групповые занятия в бассейне.





"Палата моей клиентки находится рядом с палатой Заворотнюк. Раньше я видела, как ее возили на процедуры, а теперь нет. Либо ей стало хуже и она прикована к кровати. Либо ее увезли. Нам такое не говорят. Мы про своего клиента не все знаем. Но факт остается фактом. Раньше она даже групповые занятия в бассейне посещала. А теперь пропала", - сообщила сотрудница клиники.





Как сообщалось ранее, поклонники российской актрисы Анастасии Заворотнюк постепенно начали отписываться от нее в соцсети Instagram. За день страница актрисы теряет около 500 подписок.



