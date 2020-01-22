Дочь Камерон Диас родила суррогатная мать

В начале 2020 года голливудская актриса Камерон Диас порадовала поклонников неожиданным сообщением - она впервые стала мамой. У нее и солиста популярной группы Good Charlotte Бенджи Мэддена родилась дочь Реддикс. Сразу же после оглашения этой новости публика задалась вопросом: рожала ли Камерон Диас сама или воспользовалась услугами суррогатной матери?





Сама же актриса не раскрывала подробностей рождения девочки, но изданию The Blast удалось раздобыть свидетельство о рождении, благодаря которому стало точно известно, что малышку выносила и родила суррогатная мать.





Родилась Реддикс 30 декабря 2019 года в 13:58 в частном медицинском центре в Беверли-Хиллз. Полное имя малышки - Реддикс Хлоя Уайлдфлауэр Мэдден, что в переводе означает "полевой цветок". В графе "биологическая мать" значится другая фамилия, скрытая для сохранения конфиденциальности.





Отметим, что в течение нескольких лет Камерон Диас пыталась стать мамой, но забеременеть ей так и не удалось.



