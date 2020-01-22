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Шоу-бизнес
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22 января 20, 15:25
Дочь Камерон Диас родила суррогатная мать
Камерон Диас
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Малышка появилась на свет 30 декабря 2019-го.
В начале 2020 года голливудская актриса Камерон Диас порадовала поклонников неожиданным сообщением - она впервые стала мамой. У нее и солиста популярной группы Good Charlotte Бенджи Мэддена родилась дочь Реддикс. Сразу же после оглашения этой новости публика задалась вопросом: рожала ли Камерон Диас сама или воспользовалась услугами суррогатной матери?

Сама же актриса не раскрывала подробностей рождения девочки, но изданию The Blast удалось раздобыть свидетельство о рождении, благодаря которому стало точно известно, что малышку выносила и родила суррогатная мать.

Родилась Реддикс 30 декабря 2019 года в 13:58 в частном медицинском центре в Беверли-Хиллз. Полное имя малышки - Реддикс Хлоя Уайлдфлауэр Мэдден, что в переводе означает "полевой цветок". В графе "биологическая мать" значится другая фамилия, скрытая для сохранения конфиденциальности.

Отметим, что в течение нескольких лет Камерон Диас пыталась стать мамой, но забеременеть ей так и не удалось. 

Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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