Актер Алексей Панин неожиданно выступил против России

Известный российский актер Алексей Панин неожиданно высказался о ситуации между Россией и Украиной. Отметим, что СБУ запретила Панину, который посещал Крым и негативно отзывался об украинцах, въезд на территорию Украины.





Теперь же скандальный Алексей Панин заявил, что считает Россию агрессором и сожалеет, что его страна "развязала эту никому не нужную войну". Кроме того, по словам актера, он скучает по Киеву и по своей подруге, украинской певице Ирине Билык.





"Я очень соскучился по моей любимой Ирочке (Ирине Билык, – ред.) и по Киеву. Это было прекрасное время. Мы пели, пили, снимали кино и радовались жизни. Как же жаль, что Россия развязала эту никому не нужную "войну" с Украиной. Простите нас, Украинцы!", – написал Панин в Instagram и добавил клип Ирины Билык "Мы будем вместе", в котором сыграл главного героя.





Подписчики в своем большинстве позитивно отреагировали на слова Алексея Панина: "Спасибо за правильные слова и честную, открытую позицию".



