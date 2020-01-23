Невеста Виктора Павлика рассказала, как хочет назвать сына

Молодая невеста 54-летнего украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова вовсю готовится к предстоящей свадьбе, которая должна состоятся в июне. Тем временем поклонников артиста интересует, будет ли пара заводить детей, ведь некоторые опасаются становиться родителями после 50-ти.





Недавно девушка говорила, что собирается родить Виктору Павлику ребенка, да еще и не одного. Более того - она даже знает, как назовет малыша, если родится сын.





В своем Instagram-аккаунте Екатерина рассказала, что имя для своего наследника выбрала еще в 13 лет, когда училась в восьмом классе.





Я в 13 лет решила как будут звать моего сына и до этой минуты не изменила своего решения. И замуж решила, что выйду только за того мужчину, который будет не против назвать сына этим именем. Моего сына будут звать Миша

написала Репяхова.



