Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
27.08
USD
24.42
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
23 января 20, 14:32
Невеста Виктора Павлика рассказала, как хочет назвать сына
Виктор Павлик
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Имя она выбрала еще в 13 лет
Молодая невеста 54-летнего украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова вовсю готовится к предстоящей свадьбе, которая должна состоятся в июне. Тем временем поклонников артиста интересует, будет ли пара заводить детей, ведь некоторые опасаются становиться родителями после 50-ти.

Недавно девушка говорила, что собирается родить Виктору Павлику ребенка, да еще и не одного. Более того - она даже знает, как назовет малыша, если родится сын.

В своем Instagram-аккаунте Екатерина рассказала, что имя для своего наследника выбрала еще в 13 лет, когда училась в восьмом классе.

Я в 13 лет решила как будут звать моего сына и до этой минуты не изменила своего решения. И замуж решила, что выйду только за того мужчину, который будет не против назвать сына этим именем. Моего сына будут звать Миша
написала Репяхова.

Источник: https://glamurchik.tochka.net/
Ещё по теме:
Единственная дочь Кузьмы Скрябина вышла замуж (фото)
Вера Брежнева поделилась теплым семейным фото
Оля Полякова рассказала, кто ее настоящий друг
Сёстры Завальские потеряли родного человека
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Мать Тейлор Свифт борется со страшной болезнью
noimageБогдан Юсипчук появился на публике со своей девушкой (ВИДЕО)
noimageЛидер группы СКАЙ Олег Собчук рассказал о личной жизни
noimageОтец Меган Маркл рассказал об отношениях с дочерью
Лента новостей