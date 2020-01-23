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23 января 20, 14:35
Лидер группы СКАЙ Олег Собчук рассказал о личной жизни
Олег Собчук
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Артист рассказал, что помогло ему помириться с женой.
В эксклюзивном интервью программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на канале "Украина", известный украинский музыкант Олег Собчук рассказал, какой он семьянин и какой фактор несколько раз спасал его семью.

Основатель и фронтмен рок-группы СКАЙ Олег Собчук уже двадцать лет дарит поклонникам любимые песни. Сейчас музыканту удается совмещать и рок стиль, и лирический. Олег говорит: такой он не только в песнях, но и в реальной жизни. О том, какой музыкант дома, точно знает его жена – Мария.

Моя жена меня знает лучше, чем мама. Однозначно! Мы с ней знакомы пол жизни, вот полжизни я знаю свою жену и вместе мы уже женаты семнадцать лет. Жена просто видит и понимает меня, она понимает, что серьезно, а что нет – тратить время и нервы на лишние эмоции не стоит
комментирует Олег Собчук в программе "Ранок з Україною".

Но несмотря на такое понимание в семье, бывали у супругов и весьма нелегкие времена. Тогда, по словам артиста, их отношения спасли дети.

Очень сильно держат дети. Несколько раз, честно, было такое, что дети удержали. Мы двое четко понимаем, что не найдем лучшего, а если даже и найдем, то времени не будет, чтобы так притереться. Поэтому мы не позволяем бытовым мелочам кардинально повлиять на наши отношения
сказал музыкант.

Вместе с Марией Олег воспитывает двоих детей – шестнадцатилетнюю Татьяну и десятилетнего Арсена. И очень озабочен тем, чтобы быть хорошим папой и настоящим примером для них.

Я учусь, стараюсь. Какой я папа – это больше вопрос к детям, чем ко мне. Верю и надеюсь, что не плохой. Каждый день у нас война с теми уроками. Я не знаю, просто говорю: "Арсен, у нас есть два варианта – ясно, что ты профессором не будешь, это мы уже поняли – окей, хорошо, проехали. Здесь просто одно из двух: либо у тебя сделаны уроки, и ты будешь более или менее успешным в школе, или мы с мамой поседеем и будем сумасшедшие ходить". Он, вроде бы, выбрал первое, но видно, что колеблется. Моей жене огромный респект за то, что она этот удар берет на себя
сказал Олег Собчук.



Кроме того, артист отметил, что сын пока даже не думает, кем хочет быть. То его тянет быть блогером, то мечтает о футбольной карьере, то вообще хочет петь в хоре. А шестнадцатилетняя Татьяна уже определилась – ходит на курс графики, дизайна и анимации. Хочет, чтобы это было ее специальностью. Но папиным путем пока идти дети не собираются. Но Олег говорит: если кто-то из детей таки надумает – всегда поддержит и поможет, ведь, кроме дела всей жизни – музыки, для артиста важно, чтобы все, кого он любит, были счастливы.

Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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