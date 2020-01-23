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23 января 20, 14:47
Богдан Юсипчук появился на публике со своей девушкой (ВИДЕО)
Богдан Юсипчук
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Как выглядит возлюбленная ведущего.
Украинский ведущий, актер и самый красивый мужчина мира по версии конкурса Mister Sea World 2018 Богдан Юсипчук еще летом 2018-го признавался, что у него появилась девушка, но не спешил ее показывать. 

Однако теперь мужчина окончательно разбил сердца одиноких поклонниц и появился на публике со своей любимой. Как выглядит его девушка Елена (кстати, она живет в Одессе), показала в своем Telegram-канале Соломия Витвицкая. 

Зустріла найкрасивішого чоловіка планети і ведучого програми "ЖВЛ" на 1+1 Богдана Юсипчука!) І не одного, а з Оленкою! Часто бачу пару разом на різних презентаціях, хоча й ця чарівна білявка мешкає в Одесі. Кохання ж перемагає усі відстані, тож, у відео Богдан натякає, що незабаром можна очікувати пропозиції руки й серця) Знаю, що ремонт у Києві в омріяній квартирі цього красеня ще триває, але чекаємо гарних романтичних новин) Не піддалася на жодні вмовляння та хабарі Богдана, показую все - як воно є. Тож, дівчата не плачте - але серце Богдана уже зайнято
подписала короткое видео Витвицкая.

Отметим, что в коротком ролике ни Богдан, ни Елена не подтвердили, что встречаются.


Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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