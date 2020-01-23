Богдан Юсипчук появился на публике со своей девушкой (ВИДЕО)

Украинский ведущий, актер и самый красивый мужчина мира по версии конкурса Mister Sea World 2018 Богдан Юсипчук еще летом 2018-го признавался, что у него появилась девушка, но не спешил ее показывать.





Однако теперь мужчина окончательно разбил сердца одиноких поклонниц и появился на публике со своей любимой. Как выглядит его девушка Елена (кстати, она живет в Одессе), показала в своем Telegram-канале Соломия Витвицкая.





Зустріла найкрасивішого чоловіка планети і ведучого програми "ЖВЛ" на 1+1 Богдана Юсипчука!) І не одного, а з Оленкою! Часто бачу пару разом на різних презентаціях, хоча й ця чарівна білявка мешкає в Одесі. Кохання ж перемагає усі відстані, тож, у відео Богдан натякає, що незабаром можна очікувати пропозиції руки й серця) Знаю, що ремонт у Києві в омріяній квартирі цього красеня ще триває, але чекаємо гарних романтичних новин) Не піддалася на жодні вмовляння та хабарі Богдана, показую все - як воно є. Тож, дівчата не плачте - але серце Богдана уже зайнято

подписала короткое видео Витвицкая.





Отметим, что в коротком ролике ни Богдан, ни Елена не подтвердили, что встречаются.



