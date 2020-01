Мать Тейлор Свифт борется со страшной болезнью

Американская певица Тейлор Свифт рассказала о тяжелой болезни своей матери - уже несколько лет Андреа Свифт борется с раком груди, а теперь у нее диагностировали опухоль мозга.





Как передает Variety, эту опухоль у нее обнаружили во время лечения рака груди.





Каждый любит свою маму; для каждого мама важна. Но для меня она действительно движущая сила. Почти каждое решение, которое я принимаю, я сначала обсуждаю с ней. Заговорить о ее болезни было действительно важно. Она проходила химиотерапию, и это достаточно сложно для человека. Пока она лечилась, у нее обнаружили опухоль головного мозга. И симптомы того, что человек переживает, когда у него опухоль головного мозга, не похожи на то, что мы когда-либо переживали с ее раком раньше. Так что для нас как для семьи это очень тяжелое время

сказала Свифт журналу.













Тейлор Свифт и ее мама Андреа





Болезнь матери заставила Тейлор значительно сократить гастрольный график:





Мы не знаем, чего ждать. Мы не знаем, какое лечение выберем.





К слову, в новом альбоме Тейлор Свифт есть эмоциональная песня, посвященная болезни ее матери. Трек называется Soon You’ll Get Better ("Скоро тебе станет лучше"). Теперь артистка не может исполнять эту песню - с этим очень трудно справиться в эмоциональном плане.