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Шоу-бизнес
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23 января 20, 14:52
Мать Тейлор Свифт борется со страшной болезнью
Тейлор Свифт
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У мамы Тейлор Свифт нашли опухоль мозга. Кроме того, она уже давно борется с раком груди.
Американская певица Тейлор Свифт рассказала о тяжелой болезни своей матери - уже несколько лет Андреа Свифт борется с раком груди, а теперь у нее диагностировали опухоль мозга.

Как передает Variety, эту опухоль у нее обнаружили во время лечения рака груди. 

Каждый любит свою маму; для каждого мама важна. Но для меня она действительно движущая сила. Почти каждое решение, которое я принимаю, я сначала обсуждаю с ней. Заговорить о ее болезни было действительно важно. Она проходила химиотерапию, и это достаточно сложно для человека. Пока она лечилась, у нее обнаружили опухоль головного мозга. И симптомы того, что человек переживает, когда у него опухоль головного мозга, не похожи на то, что мы когда-либо переживали с ее раком раньше. Так что для нас как для семьи это очень тяжелое время
сказала Свифт журналу.



Тейлор Свифт и ее мама Андреа 

Болезнь матери заставила Тейлор значительно сократить гастрольный график:

Мы не знаем, чего ждать. Мы не знаем, какое лечение выберем.

К слову, в новом альбоме Тейлор Свифт есть эмоциональная песня, посвященная болезни ее матери. Трек называется Soon You’ll Get Better ("Скоро тебе станет лучше"). Теперь артистка не может исполнять эту песню - с этим очень трудно справиться в эмоциональном плане.


Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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