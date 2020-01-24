Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
26.93
USD
24.40
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
24 января 20, 10:39
Владимир Остапчук опубликовал фото из суда
Владимир Остапчук
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Телеведущий Владимир Остапчук даже из собственного развода может с легкостью сделать своеобразное шоу.
На официальной инстаграм-странице он опубликовал драматическое фото, сделанное после заседания суда. На кадре видно, как Владимир Остапчук позирует перед камерой, находясь на месте обвиняемых в преступлениях. Снимок шоумен сделал в Подольском районном суде Киева, где состоялось рассмотрение его заявления о разводе с Еленой Войченко.

В заметке Владимир Остапчук признался, что после объявления новости о разрыве его страницу засыпали хейтеры. Поэтому телеведущий заявил, что не нуждается в советах. Да и помогать другим сделать свой выбор шоумен не намерен.

"Меня буквально засыпали вопросами и советами по похожей со мной ситуации. Расставаться или нет, а как же дети, может, потерпеть и т. д. Чужая семья – темный лес. Поэтому советов никаких я вам дать не могу. Это ваша жизнь, ваш путь и ваши решения. Единственное, что нужно помнить всегда – жизнь дана лишь раз, в этом и ее прелесть. Больше такого не будет никогда. Поэтому живите здесь и сейчас. Отдельное "спасибо" за дельные советы по обустройству моей личной/семейной и сексуальной жизни – давайте я как-нибудь сам", – заявил Владимир Остапчук.

Кроме этого, телеведущий добавил, что "развод – это не "бросить детей", "забыть" или "быть эгоистом". Хороший папа может жить отдельно, а плохой – всю жизнь рядом".



Владимир Остапчук с адвокатом 

Что известно о разводе Владимира Остапчука?

Впервые о разрыве отношений Владимира Остапчука и Елены Войченко заговорили еще в конце октября 2019 года. Пара подтвердила информацию после того, как она появилась едва ли не во всех украинских СМИ. Особое внимание разрыв привлек из-за того, что в то время Владимир Остапчук был участником "Танцев со звездами 2019" и демонстрировал в видеодневнике, как к нему на репетицию пришли дети.

"В сети появилась информация о нашем разводе. Да, это правда. Жизнь непредсказуема и так случается. Искренне скажем, что мы не хотим выносить наши личные отношения на всеобщее обозрение. Мы особенно трепетно оберегаем наше личное пространство, ведь у нас двое замечательных детей", - рассказали Владимир и Елена.

После немалого резонанса в сети и нападения хейтеров телеведущий в прямом эфире шоу попросил у людей уважать его решение. Среди вероятных причин развода – проживание на две страны.

Источник: https://telegraf.com.ua/
Ещё по теме:
Разведенная Адель закрутила роман с рэпером
Брак Кита Харингтона едва не закончился разводом
Анджелина Джоли рассказала о жизни после развода
Актриса Кейт Бекинсейл развелась со мужем
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Скончался сын известной актрисы Раисы Рязановой
noimage"Мастер Шеф" 10 сезон: имена новых ведущих кулинарного шоу
noimageДжастин Тимберлейк и его жена обратились к психологу
noimageСын Тины Кароль не в восторге от предполагаемого романа мамы
Лента новостей