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25 января 20, 12:46
Президенту 42 года: Первая леди трогательно поздравила мужа
Зеленские
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Сегодня Владимиру Зеленскому 42 года.

Сегодня, 25 января, президент Украины Владимир Зеленский празднует свой 42-ой день рождения. С этим праздником его поздравила первая леди Елена Зеленская.

Она опубликовала трогательный пост на своей странице в Instagram. 

Первая леди написала, что рядом с настоящим мужчиной всегда “безопасно, уютно, никогда не спокойно, но всегда интересно”.

Также Елена Зеленская написала, присутствие настоящего мужчины рядом с ней вдохновляет на большие дела, появляются легкие бабочки внутри.

"Любимый, с твоим днем! 
Спасибо за каждое мгновение вместе! Пусть их будет еще бесконечно много. Даже если и разных, но обязательно - рука в руке, со взглядами, обращенными друг к другу. 
Всегда с тобой, всегда на твоей стороне, - трогательно написала первая леди.


Также Елена Зеленская опубликовала милое фото с мужем.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина намерена вернуть все территории. Глава государства заявил об опасности прецедента нарушения международного права и оккупации территорий другой страны.
bigmir.net
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